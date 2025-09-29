La teleserie por la suspensión del Clásico Universitario está totalmente desatada. Universidad de Chile ya pegó el grito en el cielo para que el choque ante Universidad Católica sea aplazado debido a la cercanía con los duelos de semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús.

La programación de la Liga de Primera nuevamente le ha provocado un dolor de cabeza a la planificación del conjunto dirigido por Gustavo Álvarez, quienes por fixture deberán visitar el Claro Arena entre la ida y la vuelta de la llave copera ante los argentinos.

Ante dicho panorama todo parece indicar que la U y la ANFP tendrán un nuevo roundo por la suspensión del encuentro, tal como ocurrió hace unas semanas con la Supercopa ante Colo Colo y su cercanía con el viaje a Perú para enfrentar a Alianza Lima.

De acuerdo al calendario, los azules volverán a la acción en la Liga de Primera el próximo 19 de octubre ante Palestino y luego el día 22 deberán enfrentar la ida de la Sudamericana ante Lanús como local. Luego el domingo 26 los azules deberán visitar a la UC en el Claro Arena y el jueves siguiente, es decir el día 30 del presente mes, definir la llave ante los argentinos en Buenos Aires.

La U hará lo posible por suspender el duelo ante la UC el próximo 26 de octubre (Photosport).

Marcelo Díaz: “Si no se suspende, la U jugará con equipo alternativo”

Ante la maratón de partidos, en la U habrían tomado una radical decisión si es que el organismo con sede en Quilín no suspende el Clásico Universitario. Según informó el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, en el CDA tendrían decidido enfrentar el clásico ante los ‘Cruzados’ con equipo alternativo si no se aplaza el encuentro.

“Si la U no logra que se suspenda ese partido frente a Universidad Católica, va a ir con equipo alternativo. Te lo adelanto ya. Tal como ocurrió contra Limache y La Serena”, advirtió el periodista deportivo en el programa ‘Pelota Parada’.

Según el reportero que cubre el día a día de la U, la razón de la drástica decisión pasaría porque “ese fin de semana, en Argentina no hay liga porque hay elecciones el 26 de octubre. Según el análisis de Gustavo Álvarez, Lanús no va a tener partido entre medios. Por lo mismo ya lo adelanto“.

El calendario de octubre que complica a la U