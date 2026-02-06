Uno de los equipos más recordados en los últimos años en el fútbol chileno fue la era de Universidad de Chile bajo el mando de Jorge Sampaoli. Entre 2011 y 2012, la U obtuvo un inédito tricampeonato a nivel nacional y conquistaron su primer trofeo internacional al levantar la Copa Sudamericana de manera invicta.

Por aquellos años, el Romántico Viajero contó con figuras como Eduardo Vargas, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Gustavo Canales y Johnny Herrera. En 2012 el equipo buscó dar un salto de calidad y pelear la Copa Libertadores y uno que estuvo a punto de fichar en los azules fue una recordada figura del fútbol argentino, hoy retirado.

Se trata de Israel Damonte, actual entrenador de Boston River de Uruguay quien en una reciente entrevista en El Espectador, reveló que rechazó un acuerdo con la U para firmar por Nacional de Montevideo que por aquellos años era dirigido por Marcelo Gallardo.

Israel Damonte jugó profesionalmente hasta 2020 (Getty Images).

“Mi viejo me dijo que me fuera a Nacional…”

De acuerdo a sus palabras, Damonte reveló que pese a tener un acuerdo casi firmado con los azules, terminó rechazando la oferta por dos motivos. “En 2012 tenía todo arreglado con la U de Chile, pero me llamó Marcelo Gallardo para jugar en Nacional”, comentó el exfutbolista.

Un consejo de su padre lo habría cambiado todo. “En lo económico, la oferta de Chile era mejor, pero mi viejo me dijo que fuera a Nacional. Me habló de la historia del club y me dijo que iba a jugar en un club grande de verdad”, reveló.

El exmediocampista se incorporó a Nacional, club donde alcanzó el título del campeonato uruguayo. Tras su paso por el fútbol oriental, defendió las camisetas de Estudiantes de La Plata, Huracán y Banfield, equipo donde finalmente se retiró de la actividad profesional en 2020.

