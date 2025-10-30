La expectación es total en la hinchada azul. Esta tarde-noche, Universidad de Chile se juega el paso a una nueva final continental cuando visite a Lanús por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025.

El Estadio Ciudad de Lanús será el escenario donde el equipo de Gustavo Álvarez buscará la hazaña, en una llave que quedó completamente abierta tras el infartante 2-2 de la ida en el Estadio Nacional.

El gran dilema táctico que marcó la semana para Gustavo Álvarez parece estar resuelto: se ha confirmado que Lucas Di Yorio será el titular esta tarde, asumiendo el rol de “9” de referencia para fijar a la zaga “Granate” y buscar el gol que meta a los azules en la final.

Lucas Di Yorio fue autor de uno de los goles de la U en la ida | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Leandro Somoza y el ingreso de Lucas Di Yorio en la ida

La decisión de Álvarez valida por completo el análisis que hizo una voz autorizada de Lanús. Leandro Somoza, ídolo del “Granate” y campeón de la Sudamericana 2013, advirtió en el programa Puede Pasar de DSports Argentina sobre la metamorfosis que sufre el equipo chileno con Di Yorio en cancha.

“La U. de Chile es un equipo que le gusta tener el balón y en la ida no fue tan profundo por la ausencia de un 9 de referencia, después cuando entró Di Yorio ahí la tuvo y cambió la forma de jugar y ser más agresivo”, declaró el exmediocampista.

Es así como Álvarez apuesta por la agresividad desde el minuto uno. La U saldrá con el “9” que, según el propio rival, les cambia la cara, buscando imponer condiciones en Argentina para conseguir la hazaña y meterse en la gran final de la Copa Sudamericana.

TV: ¿Quién transmite Lanús vs. Universidad de Chile?

La transmisión del partido será compartida por dos señales principales de televisión de pago: DSports (de DirecTV) y ESPN. A su vez, estas señales se pueden ver a través de sus respectivas plataformas de streaming oficiales: DGO y Disney+.