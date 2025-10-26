Universidad de Chile no pudo ante Universidad Católica y se inclinó por la cuenta mínima en la versión 201 del Clásico Universitario. El único tanto del compromiso lo marcó Alfred Canales en el minuto 72′.

Las críticas al ‘Romántico Viajero’ no se hicieron esperar, aunque para Johnny Herrera, el culpable de la caída de los ‘Azules’ e incluso de la lesión de Lucas Assadi es otro.

En reacciones post partido en TNT Sports, el exgolero del cuadro laico dijo tajante: “Pienso que este partido no se debería haber jugado, lo muestra la lesión de Lucas Assadi. El equipo del primer tiempo no alcanzó, Católica dejó espacio para un partido con Lucas”.

Si bien para el ‘Samurai’ este partido no debió jugarse, deslizando su crítica hacia las autoridades de la ANFP, aprovechó de repasar el mal planteamiento de Gustavo Álvarez: “Le erró al planteamiento y formación porque cuando la U tenía espacio, soluciona bien Católica. Los centrales hoy jugaron un 7, entonces fue un equipo sólido, que se defendió bien y supo salir de contra. El gol es inconcebible para un equipo que juega semifinales de Copa Sudamericana“.

Johnny Herrera explica con peras y manzanas la derrota de la U

Johnny Herrera continuó con su extenso análisis de la derrota del ‘Romántico Viajero’ recalcando además que: “Hubiese sido distinto si la banda derecha tenía a sus titulares. Sin quitarle méritos a Católica con lo justo y poco plantel que tiene, se las arregló ante el equipo que mejor juega en nuestro fútbol“.

“No alcancé a explicar lo que pasó en el primer y segundo tiempo. Cuando entra Lucas la UC se comprimió más. El primer tiempo los espacios estaban porque saltaba bien la primera línea de marca, cualquiera que agarraba la pelota tenía un espacio enorme y por ahí se le fue el partido”, complementó.

Pero al cierre, nuevamente se dirigió a las autoridades del fútbol chileno resaltando que: “No se debió haber jugado por solidaridad con un equipo que compite a nivel internacional. Católica sacó ventajas de que la U no pusiera un equipo estelar, pero esto es fútbol y sigue. Viene una semifinal internacional y ese es el foco del plantel”.