Universidad de Chile dejó más dudas que certezas en su debut dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ no pasaron de una igualdad sin goles ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Tras lo que fue el debut de la U, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ para analizar al equipo de Francisco Meneghini, a quien le pone bastante tarea pensando en los próximos duelos.

“Todavía la era Meneghini no carbura, como que el equipo no prendió con Universitario y acá con Audax Italiano, jugando contra sus hinchas, su rival y sus propios problemas, como que te echen un jugador a los 19 minutos”, parte señalando Fouillioux.

Agregando a esto, el comunicador indicó que a pesar de la primera expulsión, el equipo pudo soportar de buena forma y generar opciones al arco rival, pero con el cambio de Lucas Romero, aquel buen funcionamiento fue declinando con el correr de los minutos. Por otra parte, destacó el trabajo defensivo.

Fouillioux habló del debut de la U

“Hay pocas cosas que rescatarle positivamente y creo que no le vino bien el cambio, el mejor pasaje de la U fue al final del primer tiempo, pudo solucionar bien la expulsión con Romero jugando de central, arma una línea de 3 y cuando sale Romero y entra Vasquez, el equipo no se sintió cómodo”,

“El mérito es que jugando incluso 11 con 9, a la U casi no le generaron nada, un remate que tuvo la intervención de Castellón y viendo como se vio la fecha, no perderlo cuando estabas con nueve termina de ser un buen negocio”, replicó.

Finalmente, Fouillioux habló de lo que ha sido el rendimiento de uno de los refuerzos de la Universidad de Chile, el paraguayo Lucas Romero, a quien lo destaca de buena forma por lo que ha mostrado dentro del equipo.

“He leído muchas críticas a él (Lucas Romero), a mí me ha gustado el paraguayo”, cerró.

