Universidad de Chile derrotó a Palestino por 2-1 en el Estadio Santa Laura y quedó momentáneamente en el segundo lugar de la tabla de posiciones y bien encaminado al Chile 2 para la próxima Copa Libertadores de América.

Una vez finalizado el compromiso, fue el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien conversó con la prensa e insinuó una conspiración en contra de la U por el ‘humo’ de que Gustavo Álvarez podría salir de los azules para llegar a la selección peruana.

A uno que no le gustó para nada las declaraciones de Michael Clark fue Tito Awad, histórico comunicador de Universidad de Chile quien, en diálogo con Bolavip Chile, reprochó la actitud del mandamás azul.

La U derrotó a Palestino en el Santa Laura. | Foto: Photosport

“Uno siempre reclamó que nuestros directores no hablaban, pero cuando se habla hay que tener cuidado. Yo creo que sí tiene derecho a estar molestos por estos rumores sin base, pero al decir lo que dice, está colocando al rival como culpable para desestabilizarnos y eso no es comprobable”, dijo.

En esa línea, Tito complementa diciendo que “No estoy de acuerdo en la reacción de Michael Clark. El fútbol lo que menos necesita son declaraciones rimbombantes. Sí estoy de acuerdo que el periodismo a veces mete cizaña, pero él no tiene que caer en ese juego”.

Lo cierto es que Gustavo Álvarez sigue -de momento- siendo el entrenador de Universidad de Chile y tiene contrato vigente, por lo que quien quiera sacarlo del CDA tendrá que pagar su cláusula de salida.

La U piensa en Copa Sudamericana

La U ya dejó atrás el triunfo ante los árabes por la Liga de Primera y ahora se concentra de lleno en lo que será la Copa Sudamericana, donde el próximo jueves 23 de octubre tendrá que enfrentar a Lanús en el Estadio Nacional.