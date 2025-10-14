Universidad de Chile sufrió más de la cuenta para derrotar a Palestino en el día de ayer, donde lo azules se impusieron por 2-1 con un doblete de Lucas di Yorio a sus vecinos de La Cisterna en un duelo disputado en el Estadio Santa Laura.

La cosa parecía tranquila para los azules e incluso tuvo un penal para ponerse 3-0 rápidamente en el partido, pero Nicolás Guerra malogró la chance y de ahí vino la reacción del cuadro árabe que bien pudo haberse llevado algo más en su visita a Independencia.

Uno que no le gustó para nada que Charles Aránguiz le haya cedido el penal a Nicolás Guerra fue Mauricio Pinilla, quien en ESPN Chile dijo que “En un partido bastante sufrido… bajo ninguna circunstancia el partido tenía que haber terminado como terminó”.

La U sufrió más de la cuenta ante Palestino. | Foto: Photosport

“La U tuvo la posibilidad de ponerse 3-0 con un penal de Charles Aránguiz a Nico Guerra -sin ninguna justificación-. Yo entrenador, le corto una oreja”, complementó sobre su brutal tirón de oreja a los jugadores.

En esa línea, explica que “Ponerse 3-0, le hacen el 2-1 a la U después del penal errado, expulsan a Charles Aránguiz, se queda con 10 y después fue un total dominio de la U. Sufrió injustificadamente”.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Universidad de Chile se quedó con los tres puntos y desplazó a Universidad Católica al tercer lugar de la Liga de Primera 2025 y, de momento, estaría capturando el Chile 2 a Copa Libertadores de América.

El próximo partido de la U en la Liga de Primera

Universidad de Chile tendrá que visitar a Universidad Católica en el Claro Arena el próximo domingo 26 de octubre cuando, a partir de las 12:30 de la tarde, visite a los cruzados por la Fecha 25 de la Liga de Primera.