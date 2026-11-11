Tras fracaso en la MLS: Alexis Sánchez vuelve a aparecer en el radar de Universidad de Chile

Tras el fracaso en la MLS, en Universidad de Chile mantienen intacta la ilusión de fichar a Alexis Sánchez: "Si se da la opción...".

Universidad de Chile comienza a proyectar su plantel para la temporada 2027, año en que celebrará su centenario. En ese escenario, un nombre vuelve a instalarse como posible refuerzo azul: Alexis Sánchez, quien tuvo una campaña para el olvido en el CF Montréal de la MLS.

Según informó El Mercurio, el interés de la gerencia deportiva encabezada por Manuel Mayo por el ‘Niño Maravilla’ se mantiene vigente. Desde el Centro Deportivo Azul reconocieron que existe disposición para avanzar si aparece una oportunidad concreta. “Si se da la opción de traerlo, todos estaríamos dispuestos y felices”, señalaron.

¿Llegará Alexis Sánchez a la U?

En abril pasado, la entonces presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, ya había manifestado públicamente el deseo de contar con el delantero: “Hemos repatriado a la Generación Dorada azul, falta Alexis que venga también a jugar y competir por Universidad de Chile, el club que ha señalado del que es hincha. Si quiere, esta es su casa”.

Aunque Pérez no continuará en el nuevo directorio de la sociedad anónima, la intención de la gerencia deportiva seguiría intacta. Por ahora no hay negociaciones confirmadas, pero Alexis vuelve a aparecer como una alternativa para reforzar a la U en el año de su centenario.

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En síntesis…