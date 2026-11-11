El presidente de Blanco y Negro no se lo mandó a decir con nadie al joven atacante de Colo Colo tras el choque del domingo.

Este miércoles el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa se volvió a referir a lo sucedido con el futbolista Leandro Hernández de Colo Colo el fin de semana, quien protagonizó un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad.

Esto ocurrió la madrugada del domingo, horas antes que el Cacique se coronara campeón de la Liga de Primera 2026 en Chillán, ciudad a la que no viajó con el resto del plantel por encontrarse lesionado.

Esta jornada, el timonel albo contó detalles de la primera conversación que tuvo con el juvenil colocolino, quien fue formalizado y quedó con medidas cautaleras mientras dure la investigación.

“Recibí un llamado el día domingo a eso de los 6 de la tarde, de Leandro Hernández, me llamó por teléfono, pidiendo las disculpas, que estaba muy arrepentido, que él se comprometía a que esto nunca más iba a ocurrir”, partió diciendo Mosa.

“Él sabía de la gravedad de lo que había hecho y eso es una cosa que a mí a cierta manera me gustó, porque primero para enmendar el camino tenemos que reconocer los errores”, agregó el timonel albo.

Eso sí, fue claro al decir que el jugador de 21 años tendrá que pagar la camioneta que chocó, pues se trata de un automóvil de la marca Jetour, que auspicia a Colo Colo y entrega en comodato un vehículo a cada futbolista del primer equipo.

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“Va a tener que pagarlo, va ser parte del costo que va a tener que asumir”, lanzó el empresario de origen sirio.

Cabe recordar que el canterano albo también tendrá que pagar una suma de 15 millones de pesos por los daños ocasionados al conductor del otro vehículo.

Así quedó la camioneta que iba conduciendo Leandro Hernández.

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La charla que se le viene a Leandro Hernández

Además, el puertomontino adelantó que tendrán una reunión con Hernández, en la que también participará el director de fútbol Jaime Pizarro y el entrenador Fernando Ortiz.

“Primero vamos a conversar con él, vamos a tener una reunión Fernando, Jaime Pizarro, yo seguramente con él, hablaremos con él cuál es el camino que él tiene que seguir. No se olviden que él estaba entre los mejores jugadores Sub 23 del continente”, indicó Mosa.

“Esto más allá de un tema profesional, podrían haber habido muertos, podría haber habido una tragedia. Lo más importante es que él ha reconocido su error, hizo el mea culpa correspondiente y ahora en los próximos días nos juntaremos con Fernando, con Jaime y con él, para decirle que lo único que queremos es ayudarlo. Si bien es cierto es un futbolista, pero hay una persona detrás también y eso es lo que nos interesa”, completó el mandamás de Colo Colo.