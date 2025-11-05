Universidad de Chile está próximo a disputar un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ se enfrentarán a Everton de Viña del Mar con la necesidad de sumar los tres puntos para seguir en la lucha por un cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Sobre esto, el periodista nacional Cristián Caamaño tomó la palabra en Radio Agricultura para hablar de lo que ha sido el presente azul en las últimas semanas, en la que hizo una radiografía para encontrar el punto débil dentro del equipo de Gustavo Álvarez.

“¿Cuál fue el mejor jugador de la U en la segunda rueda? para mí Assadi, ¿pero qué pasó? la figura fue Assadi y el equipo se vino abajo, ¿Qué pasó en el primer semestre? no había una figura, pero el equipo fue casi puntero e hizo una buena Copa Libertadores”, parte señalando Caamaño.

En esa línea, el comunicador le cae al DT azul, en la que indica que se confió en demasía de lo que le entregaba Lucas Assadi a la U en esta segunda rueda, lo que terminó siendo una dependencia al 10 azul tras lo que fue su lesión ante Universidad Católica.

La U espera poder sumar una victoria ante Everton | Foto: Photosport

“Esta segunda rueda nos concentramos tanto en una figura de la U, que finalmente nos olvidamos del colectivo, Álvarez cambió el sistema para darle el lugar a Altamirano y Assadi, dos buenos jugadores, pero el equipo se olvidó de hacer goles y de ganar”, declaró.

Caamaño apunta también al plantel azul

Concluyendo, Caamaño también le dio un raspacachos a los jugadores de la Universidad de Chile, ya que a modo personal siente que el equipo pudo haber tenido un desempeño mejor en el torneo chileno y hay nombres que no estuvieron a la altura del equipo en este 2025.

“Ahí está la clave, no supo cómo ganar con un solo delantero y ahí Álvarez nunca dio con la tecla para un plan B en el segundo semestre, Álvarez no tuvo un plan B, pero los jugadores tampoco estuvieron a la altura”, cerró.

En síntesis

La Universidad de Chile enfrentará a Everton de Viña del Mar buscando un cupo a Copa Libertadores.

Periodista Cristián Caamaño en Radio Agricultura criticó el foco en Lucas Assadi por el DT azul.

Caamaño indicó que Gustavo Álvarez cambió el sistema para incluir a Altamirano y Assadi.