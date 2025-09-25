Universidad de Chile logró un triunfo por 2-1 ante Alianza Lima que le permite clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores. Los Azules hicieron la tarea en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso tras el 0-0 en Perú y ahora se verán las caras frente a Lanús para definir a un finalista.

Lanús dio un batacazo al eliminar a Fluminense que, por presupuesto, era el principal candidato. El Granate se impuso por 1-0 en Argentina y empató 1-1 en Brasil para sellar su clasificación de la mano del ex DT de la U, Mauricio Pellegrino.

Por el otro lado, Independiente del Valle revirtió la derrota por 2-0 en Ecuador ante Once Caldas. IDV ganó por 2-0 en Colombia de visita y se impuso por 5-4 en penales en una remontada que le permite instalarse entre los cuatro mejores.

Independiente del Valle jugará la semifinal ante Atlético Mineiro. El equipo de Jorge Luis Sampaoli Moya tuvo que sufrir para avanzar, pues empató 2-2 en la ida en La Paz y venció por 1-0 en Minas Gerais con un tanto en los descuentos.

Cuadro de las semifinales y fecha de la gran final de la Copa Sudamericana

De esta manera, el cuadro de las semifinales queda con Universidad de Chile vs. Lanús y Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle en llaves de ida y vuelta.

La final de la Copa Sudamericana 2025 se disputará a partido único en Asunción, Paraguay en estadio a definir el día sábado 22 de noviembre.