Universidad de Chile se mide ante Alianza Lima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana. Lucas Assadi abrió el camino con una elegante definición en el minuto 5. Un tanto que le permitió irse a la U con la ventaja mínima al descanso.

En el segundo tiempo, los Azules también lograron hacer una diferencia temprana, pues Javier Altamirano se despachó un tremendo golazo. El mediocampista remató de distancia para dejar sin opciones al arquero Guillermo Viscarra a los 51’.

De esta manera, los Azules consiguieron una ventaja parcial de 2-0 en el compromiso, que les permitió adelantarse por el mismo marcador en el global en una serie en la cual se busca al rival de Lanús en semifinales del certamen. El Granate dejó en el camino a Fluminense.