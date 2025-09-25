La Copa Sudamericana 2025 vive jornadas decisivas con los cuartos de final, donde Universidad de Chile y Alianza Lima se miden en una llave que ha despertado gran expectativa tanto en Chile como en Perú.

El Francisco Sánchez Rumoroso lució impecable para la ocasión, con un ambiente cargado de tensión y la ilusión intacta en ambas escuadras.

En este escenario de presión máxima, los jugadores del Romántico Viajero asumían un rol fundamental. Entre ellos, Lucas Assadi, formado en casa y considerado uno de los grandes talentos de la generación, aparecía como una de las cartas ofensivas más importantes para marcar diferencias en el marcador.

Lucas Assadi es una de las grandes figuras del plantel azul | FOTO: Andres Pina/Photosport

Lucas Assadi entra en la historia de Universidad de Chile

Y Assadi no falló. A los pocos minutos de iniciado el duelo frente a los Íntimos, el mediocampista ofensivo se despachó el primer gol del partido, desatando la euforia y rompiendo la resistencia del conjunto peruano.

Con este tanto, el oriundo de Puente Alto no solo abrió la cuenta en un duelo clave, sino que también alcanzó un registro histórico: se convirtió en el segundo máximo goleador de la U en la historia de la Copa Sudamericana, igualando a Charles Aránguiz y Juan Manuel Olivera con cinco conquistas.

El impacto del futbolista de 21 años no solo eleva las aspiraciones de la U en esta Sudamericana, sino que también refuerza su proyección personal como una de las grandes figuras del fútbol chileno actual.

Así queda el Top 3 de los goleadores de la U en la Copa Sudamericana: