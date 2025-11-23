La lucha por el Chile 2 está más apretada que nunca. Universidad Católica, tras vencer ayer a Palestino, tomó una ligera ventaja y reafirmó su condición de favorito para quedarse con ese codiciado cupo, dejando a sus perseguidores con la urgencia de sumar puntos.

En el Estadio El Teniente, O’Higgins y Universidad de Chile se verán las caras este domingo 23 con la necesidad de no perderle pisada a los Cruzados.

La preparación para el encuentro es fundamental, y el plantel azul había llegado a Rancagua con la intención de concentrarse y llegar en las mejores condiciones. Sin embargo, la madrugada estuvo lejos de ser tranquila. ¿Qué pasó?

El cuadro celeste y los azules animarán uno de los duelos más importantes de este domingo | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Piedras y pirotecnia interrumpieron la concentración de la U

Según informó la propia U, el bus que iba a transportar al plantel del Romántico Viajero fue apedreado mientras permanecía estacionado en el hotel de concentración en la Región de O’Higgins.

Por si esto fuera poco, entre las 3 y 4 de la madrugada, también lanzaron pirotecnia ruidosa en las afueras del hotel, interrumpiendo el descanso de los azules antes de su vital compromiso con el Capo de Provincia.

Mientras tanto, el Chuncho deberá recomponerse y concentrarse en el cotejo de esta tarde, donde cada punto será clave en la lucha por clasificar a la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores

Las imágenes del bus de la U:

FOTO: Universidad de Chile

FOTO: Universidad de Chile