Universidad de Chile confirma su formación para su duelo ante Cobresal en el norte.

Universidad de Chile enfrenta hoy un duelo clave dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Cobresal en el norte de nuestro país, con la misión de sumar una victoria de forma urgente.

Para este duelo, el equipo que es comandado por Fernando Gago tiene importantes bajas en la zona defensiva, en la que no podrá contar con tres de sus estelares: Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales.

Por otra parte, el DT tuvo dos buenas noticias, en la que contó con la vuelta de Fabián Hormazábal y Javier Altamirano, quienes están a disposición para este importante duelo.

De esta manera, la formación de la Universidad de Chile será con: Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Bianneider Tamayo y Diego Vargas en la defensa; Israel Poblete, Charles Aránguiz y Agustín Arce en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez como delanteros.

La U quiere sumar un triunfo en su dura visita | Foto: Photosport

El duelo entre Cobresal y Universidad de Chile se disputará este domingo 17 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.

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El 11 Inicial del Romántico Viajero para enfrentar a Cobresal en el Estadio El Cobre 🔵🔴 pic.twitter.com/6up8GEYOG0 — Universidad de Chile (@udechile) May 17, 2026

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