Esta noche Colo Colo dio a conocer los detalles de la lesión que sufrió el volante argentino, quien viajó a su país en medio del reposo.

Este viernes se confirmó una nueva baja en Colo Colo, que se suma a Marcos Bolados y Fernando De Paul. Se trata del argentino Claudio Aquino, quien quedó descartado por una lesión de rodilla para el partido de mañana (sábado) contra Deportes Concepción.

Es más, el volante de 34 años ni siquiera se encuentra en nuestro país, pues solicitó permiso para ausentarse a los últimos entrenamientos y viajar a Argentina.

Esta situación ha dado paso a una serie de especulaciones respecto a su futuro en el cuadro popular, debido a que termina contrato en diciembre y es muy probable que no renueven el vínculo.

En medio de los rumores, desde el club dieron a conocer el parte médico oficial por la lesión de Aquino, donde informaron que se trata de una “sinovitis y leve edema óseo en la rodilla izquierda”.

Por ello, decidieron darle reposo total por dos días, pues debió ser infiltrado. “Se indica tratamiento médico de infiltración de ácido hialurónico y reposo absoluto por 48 horas”, detallaron desde Macul.

Junto al parte médico también dieron a conocer la lista con los 20 citados para el partido contra el León de Collao, donde la gran novedad es el juvenil Rodrigo Catalán, en lugar de Claudio Aquino.

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Junto a los amigos de @jugabet_cl damos a conocer la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para jugar ante Deportes Concepción por la Copa De La Liga 🏆⚪⚫ pic.twitter.com/e2vFnTyjmY — Colo-Colo (@ColoColo) May 9, 2026

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Deportes Concepción?

El partido de Colo Colo vs. Deportes Concepción se disputa este sábado 9 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la quinta fecha del Grupo A de la Copa de la Liga 2026.

En síntesis

Claudio Aquino sufre una sinovitis y edema óseo en su rodilla izquierda según el informe.

sufre una en su rodilla izquierda según el informe. El partido contra Deportes Concepción se disputará este sábado 9 de mayo a las 17:30.

se disputará este a las 17:30. El juvenil Rodrigo Catalán reemplazará al volante argentino en la lista de 20 citados.