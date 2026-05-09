Con cachetada y tirón de pelo: el cariñoso saludo entre Arturo Vidal y Eduardo Vargas que es furor en redes

Arturo Vidal y Eduardo Vargas protagonizaron un afectuoso y divertido momento que rápidamente se viralizó entre los hinchas.

Pasan los años, pero los recuerdos de la Generación Dorada de la Selección Chilena siguen más vivos que nunca entre los hinchas nacionales y cada aparición pública de sus máximos referentes provoca nostalgia y rápidamente genera repercusión en redes sociales.

Y entre los futbolistas más queridos por los fanáticos están Arturo Vidal y Eduardo Vargas, protagonistas de algunos de los momentos más gloriosos en la historia del fútbol chileno gracias a las conquistas de las Copas América 2015 y Centenario 2016.

Además, el presente de ambos también genera atención. Mientras el “King” es uno de los grandes referentes de Colo Colo, “Turboman” defiende actualmente la camiseta de Universidad de Chile, lo que hace todavía más llamativo el afectuoso momento que protagonizaron recientemente.

Eduardo Vargas y Arturo Vidal enfrentándose en el Superclásico | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Eduardo Vargas y Arturo Vidal, una amistad que perdura en el tiempo

A través de la cuenta de Instagram de Rompiendo Redes Chile comenzó a viralizarse un video donde se aprecia el cariñoso saludo entre Vidal y Vargas, en medio del torneo de fútbol 3×3 Toma El Juego, impulsado por Nike

Fue en ese evento donde el segundo goleador histórico de La Roja se acercó al ex Juventus y comenzó a tirarle el pelo, a lo que Vidal respondió con una amistosa cachetada para luego fundirse en un fraterno abrazo.

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Tal fue el impacto del momento que el video ya supera las 2.3 millones de visualizaciones, transformándose en uno de los registros más comentados entre los fanáticos durante las últimas horas.

El video de Arturo Vidal y Eduardo Vargas que emocionó a los hinchas: