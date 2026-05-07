El retirado zaguero no ocultó su deseo de ser propietario de un equipo profesional. Ya busca alternativas.

Una emblemática figura de la Selección Chilena va por un profundo anhelo personal luego de colgar los botines: quiere ser dueño de una escuadra nacional. Ese es el caso de Marcos González.

En conversación con El Deportivo de La Tercera, el recordado defensor reveló que está analizando dicha opción. A sus 45 años, está en pleno estudio de mercado para comenzar a cimentar un nuevo camino en su vida.

Y según expresó, está confiado con su eventual labor en lo más alto de una cúpula institucional. Si bien no ha tenido experiencia en el rubro, su currículum como jugador profesional le ha entregado conocimientos.

“Sería ideal. Es un sueño. Si logramos concretar con algún club y ser dueños, sería muy bueno, porque creo tener las competencias necesarias como para poder hacerlo bien“, señaló.

“Estamos evaluando esas situaciones, no es como comprarse un par de zapatillas, son palabras mayores. Todo depende mucho del presupuesto, del tiempo y de la disposición también de la gente”, agregó.

Marcos González defendió a La Roja en 27 encuentros. (Foto: Getty Images)

Publicidad

De La Roja a comprar un club: ¿será de Primera División?

Finalmente, consultado sobre la categoría a la que apunta, Lobo del Aire fue cauto. Por el momento, no hay preferencia: ello está sujeto al costo que tendrá el potencial proyecto.

“Hay que empezar siempre aterrizado, con los pies bien sobre la tierra, pensando primero en el día a día, en que el trabajo sea bien hecho dentro del campo de juego y también en la parte administrativa”, cerró.

En síntesis:

Marcos González , recordado defensor de la Selección Chilena, planea convertirse en dueño de un club .

, recordado defensor de la Selección Chilena, planea convertirse en . El retirado futbolista de 45 años realiza actualmente un estudio de mercado para adquirir una institución.

realiza actualmente un para adquirir una institución. La adquisición del elenco dependerá del presupuesto disponible y la disposición de los vendedores.