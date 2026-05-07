Revelan detalles de la pelea Valverde-Tchouaméni que remece al Real Madrid: “Semi inconsciente, sangrando”

Desde el programa 'El Chiringuito' revelaron fuertes detalles de la pelea entre ambos futbolistas merengues. El club también se pronunció en redes.

Un escándalo de magnitudes nunca antes visto, sacude a Real Madrid luego de la fuerte pelea que protagonizaron Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras el entrenamiento de este jueves en Valdebebas. Con el correr de las horas, se han revelado nuevos detalles del incidente que terminó con el futbolista uruguayo hospitalizado.

Quien entregó antecedentes fue Eduardo Aguirre, panelista de El Chiringuito, asegurando que todo comenzó durante un ejercicio futbolístico en la práctica. “Hoy en entrenamiento, en el partidillo o un ejercicio, Fede hace una entrada muy dura pero dando al balón a Tchoaumeni. Pero fue más intenso de lo normal”, reveló.

Según el periodista, el francés reaccionó de inmediato por la dureza de la acción. “Entonces Tchoaumeni ‘flipa’. Dice algo como ‘no puedes ir así, cuando no has ido así en todo el ejercicio. Y nadie está con esa intensidad de jugarnos la vida’”, agregó sobre el primer cruce entre ambos mediocampistas.

Federico Valverde tuvo que ser trasladado a un centro asistencial tras la pelea (Getty Images).

Sin embargo, lo peor ocurrió después del entrenamiento. “Tchoaumeni llegó primero. Algo se dicen, algo ocurre que se ensarzan otra vez, y Fede Valverde cae y se pega en la cabeza con una mesa que hay en el vestuario. Se pega exactamente en la frente”, detalló Aguirre.

El relato continuó con una escena aún más preocupante dentro del camarín merengue. “Un grupo de jugadores entra primero al vestuario, entre ellos Valverde y Tchoaumeni. Los que llegan más tarde se encuentran a un Fede Valverde con una brecha en la cabeza, y semi inconsciente, sangrando”, afirmó.

Publicidad

Finalmente, el comunicador explicó que la situación obligó al traslado del uruguayo a un centro asistencial. “Me dicen que cuando entra el resto del staff al vestuario, Valverde hay cosas de las que no se acuerda. El golpe que se lleva Fede es muy fuerte, dicen que hay cosas que no se acuerda y por eso lo llevan centro médico a coserlo, dentro de la ciudad deportiva. Le hacen la sutura y cuando Fede dice que hay cosas que no se acuerda es cuando deciden trasladarlo al hospital para hacerle exámenes”.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Comunicado del Real Madrid

Pese al silencio durante horas, finalmente el club madrileño publicó un comunicado donde no hace alusión a los hechos, pero sí confirma que ambos jugadores quedan apercibidos y con un expediente disciplinario en contra.

Publicidad

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni“, señalaron.

El breve comunicado cerró: “El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”.