El recordado portero de Universidad de Chile y de la Selección Chilena se sinceró. Lleva un lamento en el corazón.

La figura de Johnny Herrera ha sido vinculada históricamente a la resiliencia. Como futbolista, el retirado portero brilló a punta de esfuerzo y garra, pero ello no quiere decir que esté al margen del sufrimiento.

Es más, fue parte fundamental de su desarrollo como persona. Y cómo no, si tuvo que lamentar una compleja pérdida: así lo confesó en conversación con el SIFUP. Lo marcó para siempre.

La tristeza del recordado arquero de Universidad de Chile y de La Roja alude a la partida de Julio en un accidente automovilístico. El actual comentarista deportivo tan solo tenía 11 años.

“Falleció mi hermano, una pena tremenda y que de una u otra forma, lo que no te mata, te fortalece. Todos los avatares que tuve en la vida te forjan para afrontar cosas más difíciles todavía“, lanzó.

“La pena más grande en mi vida fue el fallecimiento de mi hermano. Yo era muy chico, era como mi papá, siempre maldije que, ¿por qué cresta me había muerto yo en vez de él?“, agregó.

Johnny Herrera se desahogó. Ha tenido que lidiar con duras pérdidas. (Imagen: Photosport)

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El lamento de Johnny Herrera

Finalmente, el campeón de América tuvo palabras para otros golpes que le entregó el destino: el día que mató a una mujer y la muerte de su madre en 2020. Ha tenido que levantarse una y otra vez desde el suelo.

“Después está cuando fallece mi mamá y después el accidente, son las penas más grandes que he tenido en mi vida. Hay que sobreponerse, la vida continúa”, concluyó.

En resumen:

Johnny Herrera sufrió la muerte de su hermano Julio en un accidente automovilístico .

sufrió la muerte de su hermano Julio en un . El exfutbolista Johnny Herrera tenía 11 años cuando ocurrió el fallecimiento de su hermano.

tenía cuando ocurrió el fallecimiento de su hermano. La madre de Johnny Herrera falleció en el año 2020, marcando otro hecho trágico.