Con varios cambios: La formación de Universidad Católica para visitar al sublíder Deportes Limache

El conjunto cruzado visita a Deportes Limache y hay varios cambios en la formación inicial respecto a la que inició ante Ñublense.

Universidad Católica no tiene descanso y este sábado deberá volver a saltar a un campo de juego, toda vez que debe visitar a Deportes Limache por la Fecha 12 de la Liga de Primera 2026 con la obligación de lograr los tres puntos para no alejarse de la punta.

Daniel Garnero sabe que tiene un calendario apretado por delante y realizará varios cambios respecto al último partido frente a Ñublense, donde el cuadro cruzado sufrió en los últimos minutos y no se pudo quedar con la victoria.

Bernedo vuelve a la titularidad en la UC. | Foto: Photosport

Darío Melo saldrá del equipo titular para hacerle espacio a Vicente Bernedo, quien tiene toda la confianza de Daniel Garnero pese a que ha mostrado ripios en los últimos partidos del cuadro precordillerano.

Otra de las sorpresas que asoman esta tarde en Quillota es la aparición de Agustín Farías, quien arrancaría de titular el encuentro en desmedro de Jhojan Valencia, quien no estará frente a los de la Región de Valparaíso.

Sin más preámbulo, la formación de la UC será con Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en defensa; Agustín Farías, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani en el ataque.

Publicidad

En síntesis

Universidad Católica visita hoy a Deportes Limache por la Fecha 12 de la liga.

El portero Vicente Bernedo reemplazará al titular Darío Melo en el once inicial.

El entrenador Daniel Garnero incluirá a Agustín Farías como titular en el mediocampo.