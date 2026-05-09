Lucas Assadi le declara su amor a la U y revela su gran deseo tras complicado semestre: “Quiero…”

El volante de la U abordó el difícil semestre que ha tenido y dejó una emotiva declaración sobre el club universitario.

Al interior de Universidad de Chile saben que Lucas Assadi es uno de los grandes talentos surgidos desde el Centro Deportivo Azul (CDA) en los últimos años.

Su calidad con el balón y capacidad para desequilibrar siempre lo han puesto como uno de los futbolistas llamados a marcar diferencias tanto en el Romántico Viajero como en el fútbol chileno.

Sin embargo, el presente del oriundo de Puente Alto no ha sido sencillo. Durante este semestre ha tenido escasa continuidad y además ha debido convivir con problemas físicos que le han impedido encontrar regularidad dentro del equipo dirigido por Fernando Gago.

Lucas Assadi suma apenas diez partidos disputados en la temporada 2026 | FOTO: Jose Robles/Photosport

Lucas Assadi emociona a la U con declaración de amor

Sin embargo, en medio del evento Toma El Juego, impulsado por Nike, el mediocampista de 22 años abrió su corazón y entregó una potente declaración de amor hacia la institución que lo formó futbolísticamente.

“La U significa todo la verdad. Estoy desde los 7 años ahí, significa amor, he tenido amistades que han perdurado durante el tiempo, la hinchada me tiene mucho cariño. La U aparte de mi familia es todo”, señaló el volante azul.

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Pero además de emocionarse al hablar sobre el Chuncho, Assadi también abordó su presente futbolístico y dejó en claro cuál es hoy su principal objetivo. “Yo estoy tranquilo, estoy feliz, quiero recuperarme bien de mi tobillo porque todavía me falta en eso y quiero volver a jugar, eso es lo que quiero porque he jugado poco este semestre. Quiero hacerlo bien y estoy feliz en la U”, remató.

De esta forma, Assadi dejó en evidencia el fuerte vínculo emocional que tiene con el Bulla y también sus ganas de volver a consolidarse como protagonista dentro del equipo laico.

En resumen…

Lucas Assadi confesó el profundo amor que siente por Universidad de Chile y aseguró que su gran objetivo es recuperarse completamente para volver a tener protagonismo en el equipo.