Cobresal vs. U. de Chile: a qué hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido por la Liga de Primera 2026

Cobresal y Universidad de Chile se enfrentarán en El Salvador en un duelo clave por la Liga de Primera 2026.

Cobresal y Universidad de Chile se enfrentarán en un duelo importantísimo por la fecha 12 de la Liga de Primera 2026, en un partido que puede tener impacto directo en la tabla de posiciones.

La U llegará al Estadio El Cobre de El Salvador con la obligación de sumar de a tres unidades para no perder terreno en la pelea por el liderato, en un momento del torneo donde cada punto comienza a ser determinante.

Los Mineros, en tanto, buscarán hacerse respetar en su cancha y salir del penúltimo lugar del campeonato, en una temporada que ha sido compleja para el equipo dirigido por Gustavo Huerta.

En ese contexto, el compromiso aparece como una prueba fundamental tanto para el Romántico Viajero como para el cuadro del norte del país.

Cobresal vs. Universidad de Chile: a qué hora se juega

El partido entre Cobresal y Universidad de Chile está programado para este domingo 17 de mayo de 2026, a las 15:00 horas de Chile.

Dónde ver Cobresal vs. Universidad de Chile por TV

El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium, señal oficial del fútbol chileno.

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Dónde ver Cobresal vs. U. de Chile ONLINE