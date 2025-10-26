Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar a Universidad Católica en la edición 201 del Clásico Universitario. El conjunto laico definió el equipo titular que visitará a los precordilleranos.

Para este compromiso, Gustavo Álvarez debió modificar la pizarra por dos motivos: la participación internacional del plantel y una importante baja para medirse ante la UC.

¿Quién no podrá decir presente en Las Condes? Charles Aránguiz. El talentoso volante quedó al margen del partido debido la suspensión que arrastra desde la victoria ante Palestino.

En su lugar, ingresará Israel Poblete. Este último será el encargado de realizar el esfuerzo físico y de acompañar a Marcelo Díaz en las labores del mediocampo de los azules.

A su vez, cabe destacar las sorpresivas inclusiones de Nicolás Fernández y Antonio Díaz (por la lesión de Matías Sepúlveda) como carrileros. Una prueba de fuegos para ambos futbolistas, que no son habituales en los esquemas estelares.

Finalmente, hay que consignar la participación desde el arranque de Leandro Fernández. Tras casi un mes de espera, el delantero argentino volvió a ser considerado en el once inicial.

Leandro Fernández fue considerado en la formación titular de Universidad de Chile ante la UC. (Imagen: Photosport)

La formación de Universidad de Chile ante la UC

El equipo estelar azul será con: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Nicolás Fernández, Israel Poblete, Marcelo Díaz, Antonio Díaz; Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.

Dicho enfrentamiento entre azules y precordilleranos está fijado para este 26 de octubre en el Claro Arena. El inicio del encuentro está pactado para las 12:30 horas de Chile.