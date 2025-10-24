Universidad de Chile cuenta los días para el polémico Clásico Universitario ante Universidad Católica. Si bien los azules tienen como principal objetivo su participación internacional, el duelo por el torneo local no fue suspendido.

Debido a tal panorama, el compromiso sí o sí se jugará en la fecha estipulada: el 26 de octubre en Las Condes. Un partido de alta tensión para ambos elencos, sobre todo para la visita.

Es que los azules no contarán con su mayor figura. ¿Quién es? Charles Aránguiz. El volante cumple suspensión tras ser expulsado en la victoria versus Palestino y no dirá presente contra la UC.

Ante ello, Marcelo Díaz lo lloró en conferencia de prensa. El capitán de los laicos sabe que tendrán una complicada ausencia en el mediocampo y por ello espera lo mejor para su reemplazante.

“Charles, yo por lo menos hablar de él, es hablar de amor absoluto. Siempre lo manifiesto así, espero que el domingo no nos haga falta, pero claramente sí nos va a faltar”, señaló.

“Es nuestro emblema, nuestro mejor jugador, es el que viene manteniendo la mejor forma. Viene siendo muy trascendental para el equipo, así que seguramente lo vamos a extrañar“, agregó.

Charles Aránguiz no estará en el duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica. (Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile ante la UC

Dicho compromiso entre azules y precordilleranos, válido por la Liga de Primera 2025, está pactado para este domingo 26 de octubre. Se jugará desde las 12:30 horas en el Claro Arena.