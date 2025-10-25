Este domingo 26 de octubre, el Claro Arena será el escenario de una verdadera “final anticipada”. Universidad Católica y Universidad de Chile, ambos en la parte alta de la tabla, se enfrentan en un Clásico Universitario que es vital en la lucha por el “Chile 2”, el codiciado cupo directo a la próxima Copa Libertadores.

En este escenario de máxima exigencia, donde los partidos se definen por detalles y la jerarquía de los jugadores pesa más que nunca, el técnico azul, Gustavo Álvarez, necesitaba a todas sus figuras disponibles.

Sin embargo, cuando el técnico azul diseñó la estrategia para visitar el recinto deportivo de San Carlos de Apoquindo, se encontró con un agujero imposible de disimular en su mediocampo. ¿Cuál es? La ausencia de su máximo referente y el motor del equipo: Charles Aránguiz.

La gran razón de la ausencia del Príncipe ante los Cruzados

En las últimas horas, la pregunta se ha repetido entre los hinchas azules apenas se conoció la lista de citados es: ¿Por qué Aránguiz no está convocado para el Clásico Universitario?

La respuesta es simple y dolorosa para las aspiraciones del Romántico Viajero: el “Príncipe” no puede jugar por suspensión.

El ídolo y referente de la U fue expulsado con tarjeta roja directa en el partido anterior de la Liga de Primera, disputado en la fecha 24 contra Palestino. Esa expulsión le significó, automáticamente, una fecha de sanción que debe cumplir obligatoriamente en este partido.

Charles Aránguiz recibiendo la tarjeta roja ante los Árabes | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

La ausencia del ex Bayer Leverkusen es la baja más sensible para Álvarez, quien pierde al líder de su mediocampo.

¿A qué hora es el Clásico Universitario entre la UC y Universidad de Chile?

El duelo entre Universidad Católica y Universidad de Chile se disputará este domingo 26 de octubre a partir de las 12:30 horas en el Claro Arena.