Comienza la aventura internacional para las “Leonas”, y lo hacen con un desafío de máxima exigencia. Universidad de Chile hará su esperado debut en la Copa Libertadores Femenina 2025 enfrentando a Nacional de Montevideo, en la primera fecha del competitivo Grupo D.

El equipo dirigido por Cristóbal Jiménez salta a la cancha con la ilusión de comenzar con el pie derecho, un objetivo crucial considerando la dificultad de la zona que les tocó. Un buen resultado ante las campeonas uruguayas es fundamental para encarar con confianza los próximos duelos.

La gran noticia para los hinchas azules y todos los seguidores del fútbol femenino es que este emocionante estreno en la copa podrá ser visto de manera gratuita.

En la última edición, la U llegó a los cuartos de final del certamen continental | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿A qué hora es el partido entre Universidad de Chile y Nacional de Uruguay?

El partido de las Leonas ante el elenco uruguayo que se jugará el viernes 3 de octubre a las 20:00 horas de Chile.

¿Dónde y cómo ver el partido GRATIS y ONLINE?

Este encuentro será transmitido de forma ONLINE por la aplicación de Pluto TV (se puede descargar en Google Play, Android TV y Apple Store) o por su página web www.pluto.tv.