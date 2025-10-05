La Universidad de Chile Femenina se prepara para su próximo desafío en la Copa Libertadores 2025, donde enfrentará a Club Libertad de Paraguay en un duelo clave para sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Tras empatar ante Nacional de Uruguay en su debut en el certamen, las “Leonas” buscarán consolidar su juego y sumar tres puntos que podrían ser decisivos en la definición de su grupo.

El partido ante las campeonas del torneo anual paraguayo genera una alta expectación entre los hinchas azules, que podrán seguirlo en vivo y de forma gratuita.

Las azules buscarán su primer triunfo en la Copa Libertadores 2025 | FOTO: Universidad de Chile

¿A qué hora es el partido entre Universidad de Chile y Libertad de Paraguay?

El partido de las Leonas ante el elenco guaraní se jugará este lunes 6 de octubre a las 20:00 horas de Chile, en el Estadio Florencio Sola de Buenos Aires, Argentina.

¿Dónde y cómo ver el partido GRATIS y ONLINE?

Este encuentro será transmitido de forma ONLINE por la aplicación de Pluto TV (se puede descargar en Google Play, Android TV y Apple Store), por su página web www.pluto.tv.