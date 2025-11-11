Universidad de Chile no se olvida de sus formados en casa. El cuadro azul tuvo un notable gesto con tres jugadores que obtuvieron la gloria en distintas categorías del balompié nacional: dos en Primera B y uno en Segunda División.

En el cierre de 2025, la escuadra estudiantil festejó que tres futbolistas a préstamo alzaron títulos. ¿Una curiosidad? Deben volver a La Cisterna en unas semanas más.

En primera instancia, el club señaló: “Felicitamos a nuestro canterano Salvador Negrete por el campeonato obtenido junto a Deportes Puerto Montt, con eso, su anhelada vuelta al Ascenso 2026″.

Tras ello, la institución agregó: “Además, no podemos olvidar a Jeison Fuentealba y Renato Cordero quienes fueron piezas claves en la obtención del título de Universidad de Concepción y su retorno a Primera División”.

Las tres figuras concluyen sus cesiones en diciembre y tendrán que sentarse a conversar con Universidad de Chile. El futuro de los mencionados se mantiene en incertidumbre.

Salvador Negrete fue felicitado por Chile. Consiguió el ascenso a Primera B.

¿Volverán a Universidad de Chile?

En el caso de Salvador Negrete, manifestó que su deseo es jugar en los azules, pero no le cerró la puerta a una nueva aventura fuera del club de sus amores. Tiene 19 años.

En la misma línea, tanto Jeison Fuentealba como Renato Cordero, ambos de 22 años, mantienen dudas sobre sus próximos pasos. Tienen contratos vigentes con el conjunto universitario.

En resumen: