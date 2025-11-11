Universidad de Chile ya está instalada en el mercado de fichajes. A pesar de que aún no cierra la temporada, el cuadro azul busca nombres para reforzar el plantel y dar el salto en jerarquía.

Sin embargo, no será una fácil misión. El elenco estudiantil deberá encontrar a las figuras idóneas y luchar por sus incorporaciones: tendrá rivales en el camino. Uno de ellos puede ser Alianza Lima.

¿La razón? La escuadra peruana tiene en carpeta a un delantero que está en órbita de los azules. Aún no hay conversaciones por él, pero Octavio Rivero seduce en el vecino país.

Así lo afirmó Diario Libero a través de redes sociales, indicando: “Alianza Lima piensa en el delantero uruguayo-español Raúl Octavio Rivero para la próxima temporada“.

En dicha línea, el medio citado concluyó asegurando: “Con 33 años y un futuro incierto en Ecuador, el cuadro íntimo podría jugar la carta maestra y hacerse con un refuerzo de lujo“.

Octavio Rivero está en el radar de Universidad de Chile y Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Octavio Rivero en la mira de Universidad de Chile

Cabe destacar que, durante los últimos días, trascendió que el goleador uruguayo volvió a situarse en el horizonte de los azules. A pesar de tener contrato vigente con Barcelona SC, su próximo paso está en duda.

¿Por qué? La sensible situación financiera del equipo ecuatoriano. Habrá que ver dónde jugará la próxima campaña: esta temporada acumula 11 goles y una asistencia en 33 encuentros.

En resumen: