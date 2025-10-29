Universidad de Chile se embarcó para visitar a Lanús por la revancha de las semifinales de Copa Sudamericana. El elenco estudiantil tiene una misión: acceder a la definición por el título continental.

Con tal de lograr dicha consigna, la dirigencia azul le respondió a Gustavo Álvarez. ¿Por qué? No le contestó con palabras, sino que con acciones: quedó manifestado en el viaje hacia Buenos Aires.

Es que luego de las declaraciones del DT, en las que hizo hincapié en el vuelo comercial que utilizó el plantel para la ida contra Alianza Lima en cuartos de final, la cúpula institucional dejó un claro mensaje.

En esta ocasión, los jugadores y el cuerpo técnico emprendieron rumbo en primera clase. Así quedó exhibido en las redes sociales azules, en las que se puede apreciar cómo la delegación goza de dicho privilegio.

Cabe destacar que en la previa de tal visita al elenco peruano, la directiva de Universidad de Chile se sorprendió por los dichos del estratega. Aquella vez, el argentino hizo alusión a un importante desgaste por la decisión.

De esta manera, el entrenador no tiene excusas para intentar obtener el mayor rendimiento de sus figuras tras la cordillera. Los azules tienen un solo objetivo en mente: clasificar a la final del certamen internacional.

Gustavo Álvarez encontró respuesta de parte de la cúpula de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El viaje en primera clase de Universidad de Chile

La revancha por Copa Sudamericana

Tal compromiso entre azules y granates se jugará el jueves 30 de octubre. Se disputará desde las 19:00 horas de Chile en el Estadio Néstor Díaz Pérez.