La Copa Sudamericana ya tiene su primer finalista en este 2025 y se trata del Atlético Mineiro de Brasil, quien venció en el duelo de vuelta por 3-1 a Independiente del Valle y se quedó con el boleto para la final que se disputará en Asunción.

La escuadra brasileña logró avanzar por un 4-2 global a esta final y ahora espera a su rival para lo que será la lucha por el título, el cuál saldrá del duelo entre Lanús de Argentina y la Universidad de Chile.

Después de esta clasificación, el entrenador argentino Jorge Sampaoli conversó con los medios en conferencia de prensa, en la que se le consultó sobre su posible rival para la final, en la que recordó su estancia y logro con la U en esta misma competencia.

“Con respecto a los rivales, yo tengo el último título internacional que gané con un club fue con la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana”, declaró.

Sampaoli recuerda a la U | Foto: Photosport

Finalizando, Sampaoli sabe que hoy en día la Universidad de Chile puede ser uno de sus próximos rivales para la final del torneo, en donde desde ya se empieza a preparar con todo para lo que puede ser este duelo, en el que destaca el nivel de ambos equipos.

“Hoy la Universidad de Chile está jugando una semifinal con Lanús, sea cual fuera el rival será muy difícil y nos tenemos que preparar muy bien para ese juego”, cerró.