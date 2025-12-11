Tras perder la final del campeonato nacional a manos de Colo Colo, la rama femenina de Universidad de Chile comenzó un periodo de reestructuración donde varias jugadoras dirán adiós al plantel azul.

Es el caso de la delantera Camila Pavez, quien llegó a principios de 2025 a Las Leonas y que tras una irregular temporada no renovó contrato en el CDA.

Si bien desde la U no han hecho oficial la salida de la jugadora de 25 años, fue la propia puntera quien dio a conocer la noticia en sus redes sociales con un tajante mensaje: “Busco club”, publicó en sus historias de Instagram.

Camila Pavez llegó a principios de 2025 a la U – Foto: Universidad de Chile.

La chilena-argentina debutó en el profesionalismo con la camiseta de Cobresal y tras un paso por Universidad de Concepción dio el salto internacional hacia Argentina donde defendió los colores de Lanús, River Plate y San Lorenzo, antes de volver a Santiago Morning y luego fichar por la U.

De hecho, en 2019 Pavez se convirtió en la primera futbolista chilena en defender la camiseta de River Plate.

Hace unas semanas, Pavez hizo noticia por haber revelado su voto en las Elecciones Presidenciales tras fotografiar la papeleta y escribir el nombre de Lionel Messi. Pese a la polémica, la propia jugadora se disculpó y aseguró que la imagen no era la de su voto.

Camila Pavez busca club por Instagram

