Universidad de Chile tendrá un cierre de alto impacto dentro de la Liga de Primera, en la que a los ‘Azules’ le restan tres partidos importantes para lo que es su gran lucha por lo que es su objetivo de quedarse con el Chile 2, el que esperan poder arrebatarle a la Universidad Católica.

Al ‘Romántico Viajero’ le restan tres partidos vitales, en la que los dirigidos por Gustavo Álvarez se verán las caras ante O’Higgins de Rancagua, Coquimbo Unido y Deportes Iquique, en la que esperan poder sacar los nueve puntos y esperar que la UC caiga en uno de sus duelos.

Pensando en estos partidos, en la Universidad de Chile recibieron una importante noticia en las últimas horas dentro de lo que es esta recta final, el que sin duda llena de alegría tanto al club como también a sus hinchas.

La U vuelve al Nacional

La U vuelve al Nacional | Foto: Photosport

Los ‘Azules’ podrán disputar su último duelo en condición de local dentro del torneo en este 2025 en el Estadio Nacional, el cuál será en la fecha 29° ante Coquimbo Unido, el que sin duda será un crucial encuentro para la Universidad de Chile.

Así lo informó la ANFP en las últimas horas, en la que programó este duelo entre ‘Azules’ y ‘Piratas’ para el lunes 1 de diciembre a las 20:00 horas, en la que sería con aforo completo en el recinto de Ñuñoa.

De esta manera, la Universidad de Chile podrá despedirse ante toda su gente en el recinto donde oficia como local, en lo que será el último partido en esta condición en este 2025, ya que cierran la temporada visitando a Deportes Iquique.

En Síntesis…

Universidad de Chile cerrará su torneo con tres partidos contra O’Higgins, Coquimbo e Iquique.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez luchan por obtener el cupo Chile 2 de la Universidad Católica.

La ANFP programó el partido de la U contra Coquimbo Unido el 1 de diciembre a las 20:00 en el Nacional.