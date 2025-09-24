Universidad de Chile tomó una importante decisión para el próximo mercado de fichajes. Una vez que concluya la vigente temporada, la directiva azul adquirirá el pase de una figura.

Luego de su gran temporada 2025, la cúpula laica se la jugó y desembolsará lo que se pide por su pase. Deberá depositarle el monto establecido al club dueño de su carta, Estudiantes de La Plata.

Sí, ese es el caso de Javier Altamirano. Según información recabada por BOLAVIP Chile, si el plan continúa a la perfección, el jugador de 26 años se unirá permanentemente a las filas de institución.

Cabe destacar que en la negociación de su cesión, se resolvió que el conjunto azul deberá abonar una cifra cercana a los 1,5 millones de dólares para quedarse definitivamente con él.

Sus notables actuaciones inclinaron la balanza para que se ejecute la opción de compra. Es uno de los jugadores que está bajo esa modalidad en el plantel: los otros son Rodrigo Contreras, Lucas Di Yorio y Felipe Salomoni.

En el caso de los dos primeros mencionados, Universidad de Chile deberá definir su eventual compra a fines de 2025. Por su parte, por el lateral izquierdo, la determinación tendrá que ser evaluada a mediados de 2026.

Universidad de Chile decidió comprar el pase de Javier Altamirano. (Créditos: Photosport)

Los números de Javier Altamirano en Universidad de Chile

Desde su arribo a los azules, el talentoso volante ha disputado un total de 33 encuentros. En dichos compromisos, ha logrado anotar seis goles y aportar con tres asistencias.