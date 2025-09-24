Universidad de Chile vive horas claves en la Copa Sudamericana 2025. Este jueves enfrentará a Alianza Lima en el partido de vuelta por los cuartos de final, con la llave totalmente abierta tras el empate 0-0 en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez buscará sellar su paso a las semifinales en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, aunque el duelo se disputará sin público debido a las sanciones impuestas tras los incidentes ocurridos en el certamen.

En caso de avanzar, el rival de la U ya está definido: Lanús, elenco argentino que viene de eliminar a Fluminense y que espera tranquilo al ganador de la serie entre chilenos y peruanos.

La U si avanza a semifinales salda su multa con la Conmebol

Más allá de lo deportivo, en Azul Azul también están expectantes por el aspecto económico. Según cifras de la Conmebol, el elenco que logre instalarse en semifinales del certamen continental recibirá un premio de 800 mil dólares adicionales.

Sin embargo, no todo es ganancia. La U deberá destinar parte de esos ingresos a cubrir la multa de 270 mil dólares impuesta por el organismo sudamericano, tras el fallo que castigó al club por los incidentes ocurridos en el compromiso ante Independiente.

En la U se ilusionan con clasificar a semifinales | FOTO: Joel Alonzo/Photosport

Aun así, el balance es positivo: la U embolsaría 530 mil dólares netos, con la deuda ya saldada y la mirada puesta en la siguiente fase.

¿Cuánto dinero gana el subcampeón y campeón de la Copa Sudamericana 2025?

Recordemos que el campeón de la Copa Sudamericana recibirá un premio de 6 millones 500 mil dólares. En tanto, el subcampeón se hará con la suma de 2 millones de dólares.