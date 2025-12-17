Universidad de Chile sigue planificando lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Azules’ buscan dar vuelta la página de lo que fue su 2025 y apuestan todo para lo que será el torneo nacional, el cuál apunta a ser uno de sus grandes objetivos.

Para esto, antes en el ‘Romántico Viajero’ deben terminar de zanjar lo que es la situación de su hoy entrenador, Gustavo Álvarez, quien parece vivir sus últimos días en la banca azul tras manifestar su interés de no seguir en el club.

Ante lo que es esta situación, el volante y capitán Marcelo Díaz habló en las últimas horas con TNT Sports y se manifestó a lo que es el futuro del estratega azul, en la que aún no lo ve fuera del club y espera que su situación se decida pronto.

“Tiene contrato Gustavo por todo el otro año, cuando decidan que se resuelve en esa situación, ya podemos hablar ahí de otros técnicos. Mientras tanto, me parecería una falta de respeto y algo fuera de lugar”, declaró.

Álvarez y su futuro aún se mantiene en duda

Concluyendo, Díaz dejó en manifiesto que tanto Gustavo Álvarez como la Universidad de Chile merecen respeto dentro de lo que es esta situación, en la que espera que ambas partes lleguen pronto a un acuerdo para lo que será el 2026.

“Gustavo se merece todo nuestro respeto, así como el club también, entre ellos tendrán que tomar la mejor decisión”, cerró.

