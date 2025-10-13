Han pasado casi dos meses desde aquel fatídico partido en donde hinchas de Universidad de Chile vivieron un infierno en Avellaneda en plena definición por los octavos de final de Copa Sudamericana. Semanas después de aquel episodio, la Conmebol decidió sancionar duramente a ambos clubes, aunque los azules lograron seguir en carrera en desmedro del “Rojo” que, hasta el día de hoy, alega inocencia.

Las sanciones del ente rector del fútbol sudamericano fueron implacables. Ambos elencos fueron castigados con siete partidos de local y siete de visita sin contar con su gente. Aquello implica que la U no contará con su hinchada durante 14 encuentros. Ya van dos de aquel castigo (los cumplió frente a Alianza Lima).

Tras esta implacable sanción, tanto Independiente de Avellaneda como los universitarios buscaron reducir la enorme cantidad de encuentros en que no tendrán espectadores en las gradas. Sin embargo, hoy se conoció que la Conmebol no tuvo piedad ni con uno ni con otro.

Según información que maneja BOLAVIP, el organismo le dio un feroz portazo a Universidad de Chile, rechazando la apelación que buscaba reducir el castigo. Pero los azules no se rendirían en su afán de minimizar esta sanción, por lo que recurrirán al TAS en busca de una nueva resolución de este caso.

Respecto de esto último, aún falta oficialización por parte del cuadro laico, quienes dentro de los próximos días deberían confirmar su insistencia ante el Tribunal Arbitral del Deporte.

Independiente corre la misma suerte que Universidad de Chile: también recurrirán al TAS

Desde Argentina se confirmó que Independiente corrió la misma suerte que Universidad de Chile en su ánimo por reducir la cantidad de partidos en que fueron sancionados. En el vecino país, ya dan por hecho que el “Rojo” recurrirá al TAS.

Universidad de Chile recurriría al TAS luego del portazo que les dio la Conmebol (Foto: Andres Pina/Photosport)

“El embrollo legal atraviesa por estas horas un compás de espera porque aún resta que Conmebol envíe los fundamentos de su decisión final. Luego de ello, el conjunto argentino rearmará su estrategia para recurrir al organismo internacional, para lo cual contará con un plazo de tres semanas“, indicó TyC Sports.

En Avellaneda eso sí también buscarán explicaciones por su descalificación, según sostiene el citado medio: “Nuevamente, el club encabezado por Néstor Grindetti recurrirá decidido a discutir todas las sanciones, no solo la respectiva a aforo (14 partidos sin público en competencias continentales) y los 250 mil dólares de multa, sino también la que lo descalificó en octavos del torneo”, cerraron.