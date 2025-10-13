En un duelo intenso en el Estadio Santa Laura-SEK, la Universidad de Chile logró un importante triunfo por 2-1 ante Palestino, gracias a los goles de Lucas Di Yorio, mientras que Fernando Meza anotó el descuento para los árabes.

El equipo azul tuvo que afrontar gran parte del partido con un hombre menos tras la expulsión de Charles Aránguiz, pero aun así logró mantener la ventaja y asegurar los tres puntos, consolidando su posición en la lucha por los puestos de clasificación a torneos internacionales.

Sin embargo, gran parte de la atención estuvo en la posible salida de Gustavo Álvarez a la Selección de Perú, rumor que comenzó a circular luego de una publicación del diario El Mercurio.

Gustavo Álvarez golpea la mesa a su posible salida de la U

Tras el pitazo final del árbitro Miguel Araos, el actual técnico del Romántico Viajero salió a responder con firmeza en una entrevista con la transmisión a cargo de TNT Sports.

“¿Esa publicación tiene firma? ¿El del diario ¿Tiene firma? No. ¿O sea que el diario publica sin firma? ¿Y la persona que lo dice, lo menciona con nombre y apellido?” partió diciendo el estratega.

Gustavo Álvarez no se tomó de buen humor el rumor de su salida de la U | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“Cuando habla Gustavo Álvarez, a la cara se la ven todos y saben quién es. Con el error y virtud. O sea, no podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y los dichos del otro. Seamos serios”, sentenció.