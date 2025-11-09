Universidad de Chile cuenta las horas para medirse ante Deportes Limache por la Liga de Primera 2025. El conjunto estudiantil tendrá que sumar tres puntos para seguir soñando con la clasificación a un certamen internacional.

Para cumplir dicho objetivo, Gustavo Álvarez ya definió su once inicial. El DT de los azules tomó una importante medida tras el último encuentro del equipo. ¿Qué pasó?

En esta oportunidad, el estratega replicará el dibujo estelar que venció 2-0 a Everton de Viña del Mar. Por segundo partido consecutivo, se repetirá el esquema titular.

De esta manera, Leandro Fernández vuelve a asomar como la gran sorpresa en el ataque. Acompañará a Lucas Di Yorio, relegando a la banca a Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras.

Cabe destacar que Universidad de Chile contará con una importante ausencia para enfrentarse a Deportes Limache. Ese es el caso de Lucas Assadi, que no podrá volver a jugar en la vigente campaña.

Universidad de Chile tiene lista su formación titular ante Deportes Limache. (Imagen: Photosport)

La formación de Universidad de Chile ante Deportes Limache

El once laico será con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.

Dicho compromiso azules y tomateros, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, está pactado para este domingo 9 de noviembre. Se disputará desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.

