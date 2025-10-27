Universidad de Chile está a días de lo que será un duelo importante dentro de la Copa Sudamericana, en el que los ‘Azules’ se jugarán su gran chance de avanzar a la final del torneo en su llave ante Lanús.

En las últimas horas, desde el conjunto ‘Laico’ dieron a conocer una importante noticia, pero que corresponde a lo que es el torneo nacional y puntualmente a lo que es su duelo pendiente ante Everton de Viña del Mar, la que corresponde a la fecha 21.

Hace unos días, desde la ANFP dieron a conocer la fecha y hora para la reprogramación de este partido, la que estaba estipulada para el miércoles 5 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, pero en las últimas horas este duelo tuvo nuevos cambios.

Nuevo horario y estadio para el duelo entre la U y Everton

Así lo informó en esta jornada la Universidad de Chile en sus redes sociales, en la que detalló de la programación de sus próximos tres partidos, en la que uno de estos fue el del duelo ante los ‘Ruleteros’.

Nuevo horario y estadio para este duelo | Foto: Photosport

Desde el conjunto ‘Laico’ indicaron que el duelo entre ‘Azules’ y ‘Ruleteros’ se disputará el mismo miércoles 5 de noviembre, pero a las 17:30 horas y en el Estadio Santa Laura.

Es así, como la Universidad de Chile recibe un nuevo mazazo con las programaciones de la ANFP, en la que tendrá menos horas de descanso tras su duelo ante Lanús, en Argentina, en la que jugará un domingo ante Huachipato en el sur, para luego jugar ante Everton en Santa Laura.