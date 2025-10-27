Universidad de Chile está mentalizada en su revancha contra Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana. El cuadro azul tendrá que luchar contra viento y marea para conseguir la clasificación.
Es que en la previa de tal decisivo duelo, Lucas Assadi se lesionó. La promesa del club sufrió un desgarro y se perderá el compromiso ante los granates en Buenos Aires. ¿Quién lo reemplazará?
Claudio Borghi ya tiene a su sustituto ideal. En los micrófonos de RedGol, el comentarista deportivo se inclinó por un delantero para suplir dicho vacío: quiere una dupla en ataque.
“Tiene bastante alternativas, (Nicolás) Guerra con (Lucas) Di Yorio pueden jugar de 9. Cuando Nico Guerra acompaña a un 9 lo hace muy bien, puede ser una de las alternativas“, comenzó señalando.
En dicha línea, agregó: “Lanús tiene que atacar un poco más, tratar de hacer daño. La llave está abierta, no hay un favorito. Un empate hace que sea un partido abierto, completamente“.
El reto a Lucas Assadi por su reacción en Universidad de Chile
Finalmente, Bichi Borghi aconsejó al talentoso mediapunta de 21 años. Lo advirtió por sus gestos contra la UC y el insólito escupitajo que lanzó tras perder ante el archirrival en el Claro Arena.
“Son reacciones por el nerviosismo o los momentos, que llevan a cometer un error grave. Es joven aún, tiene mucho que aprender, pero no son situaciones agradables ni para él ni para el público”, cerró.