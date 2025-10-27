Universidad de Chile está mentalizada en su revancha contra Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana. El cuadro azul tendrá que luchar contra viento y marea para conseguir la clasificación.

Es que en la previa de tal decisivo duelo, Lucas Assadi se lesionó. La promesa del club sufrió un desgarro y se perderá el compromiso ante los granates en Buenos Aires. ¿Quién lo reemplazará?

Claudio Borghi ya tiene a su sustituto ideal. En los micrófonos de RedGol, el comentarista deportivo se inclinó por un delantero para suplir dicho vacío: quiere una dupla en ataque.

“Tiene bastante alternativas, (Nicolás) Guerra con (Lucas) Di Yorio pueden jugar de 9. Cuando Nico Guerra acompaña a un 9 lo hace muy bien, puede ser una de las alternativas“, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “Lanús tiene que atacar un poco más, tratar de hacer daño. La llave está abierta, no hay un favorito. Un empate hace que sea un partido abierto, completamente“.

Claudio Borghi se inclinó por Nicolás Guerra para reemplazar a Lucas Assadi en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El reto a Lucas Assadi por su reacción en Universidad de Chile

Finalmente, Bichi Borghi aconsejó al talentoso mediapunta de 21 años. Lo advirtió por sus gestos contra la UC y el insólito escupitajo que lanzó tras perder ante el archirrival en el Claro Arena.

“Son reacciones por el nerviosismo o los momentos, que llevan a cometer un error grave. Es joven aún, tiene mucho que aprender, pero no son situaciones agradables ni para él ni para el público”, cerró.