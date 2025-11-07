Luego de un breve receso tras la fase regular, el Campeonato Femenino 2025 entra en su fase más electrizante: la definición de las apasionantes llaves de cuartos de final.

Los Playoffs han regresado con series vibrantes. Entre ellas, el cruce entre Universidad de Chile y Huachipato se ha transformado en uno de los más inciertos.

La tensión se elevó en el partido de ida disputado en Talcahuano, donde las Acereras lograron mantener a raya a las dirigidas por Cristóbal Jiménez, sellando un empate 1-1, por lo que las Leonas deberán salir a ganar para clasificar a la semifinal.

Monserrat González anotó el gol de la ida ante las Acereras | Foto: @udechile

Con la llave totalmente abierta, el Estadio Municipal Santiago Bueras de Maipú será el escenario de este duelo clave.

¿A qué hora es el partido entre Universidad de Chile y Huachipato?

El encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenina 2025 entre Universidad de Chile y Huachipato se disputará este viernes 7 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio Municipal Santiago Bueras, Maipú.

Transmisión: ¿Dónde ver el partido de la U vs. Huachipato?

Para alegría de los seguidores del fútbol femenino, el crucial encuentro que definirá al semifinalista contará con transmisión gratuita y en directo.