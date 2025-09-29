Universidad de Chile forma parte del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2025. El entrenador Cristóbal Jiménez entregó la nómina de 23 jugadores para la competición continental que se juega en Buenos Aires, Argentina.

¿A qué hora es el debut de la U? Las Azules jugarán su primer partido en la competición el viernes 3 de octubre a las 20:00 en el estadio Nuevo Francisco Urbano.

Las Leonas finalizaron en el segundo puesto de la fase regular del Campeonato Femenino: 21 triunfos, dos empates y tres derrotas les permitieron sumar 65 unidades.

Por aquello, jugarán los cuartos de final ante Huachipato en búsqueda de seguir haciendo historia en la institución con un nuevo título.

Antes de todo aquello, la U intentará ser protagonista a nivel internacional, con la intención de llegar a lo más alto posible en una competición donde los equipos brasileños han tomado el dominio, con consagraciones en las últimas seis ediciones.

¿Cómo ver a Universidad de Chile vs. Nacional por la Copa Libertadores Femenina?

El partido de las Leonas ante el elenco uruguayo que se jugará el viernes 3 de octubre a las 20:00 será transmitido de forma ONLINE por Pluto TV.