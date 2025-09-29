Rodrigo Contreras fue titular en el empate de Universidad de Chile 1-1 ante Deportes La Serena por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. El Tucu tuvo un bajo partido y fue reemplazado por Lucas Di Yorio en el minuto 55 de compromiso.

Patricio Yáñez explica por qué el rendimiento del futbolista no es bueno. “Pienso que hay momentos que el futbolista no tiene la capacidad de responder ante la exigencia”, expresó el mundialista de España 1982 en conversación con BOLAVIP.

El reconocido exfutbolista reconoce que el Tucu tuvo un periodo bueno: “Él en un momento determinado partió bien, cuando ingresa después de que Di Yorio estuvo como seis fechas sin marcar en la U”.

También piensa que tiene condiciones, pero cree que el tema pasa por otro lado: “Es un jugador que condiciones tiene, pero creo que la presión de vestir la camiseta de la U ante este tipo de situaciones lo ha superado”.

Patricio Yáñez cree que Gustavo Álvarez soltó el campeonato

Universidad de Chile se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 39 puntos, a 17 de Coquimbo Unido, pero aún con un partido menos. Para Patricio Yáñez la formación suplente ante Deportes La Serena, demuestra una falta de interés de Gustavo Álvarez.

Rodrigo Contreras no logra tener un rendmiento destacable en Universidad de Chile. (Foto: Photosport)

“Lo soltó hace rato, pero ayer ya cero interés en demostrar que la U tiene con qué, no pelear el campeonato, pero entrar a pelear el segundo lugar que es un tema no menor, que todavía no tiene asegurado la U”, opinó el histórico exfutbolista de la Selección Chilena.