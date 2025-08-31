Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar a Colo Colo en el Superclásico. Los azules llegaron al Estadio Monumental con total concentración para medirse ante el archirrival.

De la mano de Gustavo Álvarez, la delegación del conjunto laico pisó fuerte en Macul. La victoria es una necesidad y exigencia: Coquimbo Unido ganó y se alejó en la tabla de posiciones.

A su vez, los azules quieren mantener tranquilidad en la casa del archienemigo. Cómo no: en 2024 se rompió la racha de 23 años sin poder imponerse en dicho recinto deportivo.

Cabe destacar que en la antesala del compromiso, Universidad de Chile le saca 10 puntos de ventaja a Colo Colo. La visita está en la tercera posición con 38 puntos y el local en la décima ubicación con 28 unidades.

Así llegó Universidad de Chile al Estadio Monumental