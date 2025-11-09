Universidad de Chile tuvo hoy una importante victoria dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se impusieron por 4-3 ante Deportes Limache, sumando tres puntos claves.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez tuvieron que dejar todo en la cancha para quedarse con este triunfo y ahora ya se enfoca en lo que es el próximo desafío con la U: su importante duelo ante O’Higgins de Rancagua.

Finalizado el encuentro, el DT azul tuvo gratas palabras para el hincha de la Universidad de Chile, de quien destacó su gran incondicionalidad en todo el momento de partido, el que consideró clave para la remontada de este partido.

“Párrafo aparte para la gente de la Universidad de Chile, es muy difícil de encontrar un público que este 0-2 a los 15 minutos y apoye y grite más que como si el equipo estuviera ganando. Ellos también son parte de esta remontada”, declaró.

Álvarez agradece al hincha azul | Foto: Photosport

El hincha de la U se expresa: le pide a Álvarez quedarse

Después de la conferencia de prensa, el DT azul tuvo que caminar para el bus de la Universidad de Chile, en la que dentro esta ruta recibió todo el cariño del público azul, el que le expresaba constantemente el que siga a cargo de la U.

Esto fue captado por la cámara de ‘La Magia Azul’, en la que se vio a Álvarez compartiendo con los fanáticos con fotos y algunas firmas, en la que durante estas le pedían seguir en la U para el próximo año.

El futuro de Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile sin duda que será una gran interrogante de aquí a fin de año, pero lo que si queda claro, es que los fanáticos de la U solo quieren la permanencia del argentino.

VIDEO: REVISA EL CARIÑO DE LOS HINCHAS A ÁLVAREZ EN LA U