Universidad de Chile se enfrenta a Colo Colo en lo que es la final de la Supercopa del fútbol chileno, en la que los ‘Azules’ buscan poder alzarse con este título en esta temporada 2025 ante su clásico rival.

En un intenso partido en el Estadio Santa Laura, el conjunto de Gustavo Álvarez logró abrir el marcador en este compromiso gracias al tanto de Matías Sepúlveda, quien a los 18′ con un potente derechazo logró vencer a Fernando de Paul y poner el 1-0.

Los ‘Azules’ esperaban aprovechar el hombre demás que tenían en el campo de juego tras la expulsión de Sebastián Vegasy lo lograron, gracias al gol de Nicolás Guerra a los 37’, quién cazó el rebote que dejó Fernando de Paul tras un remate de Javier Altamirano.

La Universidad de Chile se va al descanso con una ventaja de 2-0 ante Colo Colo, en la que comienza acariciar lo que es el título de la Supercopa del fútbol chileno tras una gran actuación en el primer tiempo.

VIDEO: REVISA LOS GOLES DE LA U