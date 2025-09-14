Este domingo Colo Colo enfrenta a Universidad de Chile por la Supercopa 2025 del fútbo chileno, en una nueva edición del Superclásico a solo dos semanas del último choque entre ambos equipos.

En aquella oportunidad el Cacique se impuso por 1-0 a la U en el Estadio Monumental, lo que esta vez está siendo muy distinto en el que es el debut del entrenador Fernando Ortiz.

Esto porque los albos cerraron el primer tiempo con desventaja en el marcador, ya que los azules están 2-0 en el Estadio Santa Laura con unos minutos de terror para el cuadro popular.

Todo iba bien hasta los 18 minutos, cuando Matías Sepúlveda sorprendió a todos con un golazo desde fuera del área, que no puso evitar el portero Fernando De Paul.

Los minutos de terror de Colo Colo en la Supercopa

Pero lo peor ocurrió a partir de la media hora, cuando fue expulsado el defensa Sebastián Vegas con tarjeta roja directa por interrumpir con infracción una clara ocasión de gol para los laicos.

En paralelo se lesionó el delantero Javier Correa. El goleador colocolino se lanzó al piso y pidió el cambio, por lo que en su lugar debió ingresar Salomón Rodríguez en los 33′.

Y el infierno no acabó ahí, ya que a los 38′ el elenco estudiantil encontró la segunda conquista con un gol de rebote de Nicolás Guerra.

Para peor, Colo Colo sufrió un segundo lesionado en los 44 minutos, ya que Jonathan Villagra obligó al técnico Ortiz a ocupar una segunda ventana de modificaciones por un golpe en la cabeza, reemplazándolo con Daniel Gutiérrez.

Con esto el Tano tuvo que cambiar por completo su dupla de centrales, puesto que Emiliano Amor había ingresado tras la expulsión de Vegas (33′).