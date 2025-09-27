La Selección Chilena de Rugby tiene un encuentro trascendental este sábado 27 de septiembre en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde recibirán la visita de Samoa por un cupo en el próximo Mundial de Australia 2027.

Los Cóndores dirigidos por Pablo Lemoine buscan repetir lo hecho hace un par de años y quieren meterse en su segunda cita mundialista, pero para lograr aquello deberán imponerse al difícil equipo oceánico.

La Roja de Rugby va por una nueva clasificación. | Foto: Photosport

Tras el disputado empate a 32 protagonizado en Estados Unidos hace unas semanas, el equipo chileno tiene la inmejorable chance de cerrar en casa y con estadio lleno su cupo a la próxima cita mundialista.

Chile vs. Samoa: ¿Cuándo y a qué hora?

El partido está pactado para este sábado 27 de septiembre a las 4 de la tarde de Chile continental.

TV: ¿Quién transmite?

El encuentro será transmitido por las pantallas de ESPN.

Internet: Así se podrá ver

Vía streaming, se podrá seguir en el plan Premium de Disney+.